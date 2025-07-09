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        Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıda bu yılki kazılara başlandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıyı ortaya çıkarma çalışmalarında bu yılki kazılara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:33
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        Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıda bu yılki kazılara başlandı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıyı ortaya çıkarma çalışmalarında bu yılki kazılara başlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle Örenşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazılara 12 kişilik ekip katılıyor.

        Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        2021'den beri kazı çalışmalarını sürdürdükleri alandaki çalışmaları akamete uğratan mekanları kamulaştırarak kazıyı hızlandırmak istediklerini ifade eden Yıldız, kalan mekanların kazısını tamamlayarak alanı ziyarete açmayı hedeflediklerini belirtti.

        Bu yılki çalışmalarda tespitini yaptıkları ve tespit edilmesini umdukları alanların olduğunu dile getiren Yıldız, şu ana kadar alan içindeki 32 mekanda kazı yaptıklarını anlattı.

        Yıldız, nitelikli yapının insanlık tarihine kazandırılması için geniş kapsamlı bir heyetle çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

        - "Yeni mozaik zeminlerle de karşılaştık"

        Kazının bilimsel danışmanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Can Erpek de Kapadokya bölgesindeki önemli yapılardan biri olan Örenşehir Roma villasının en erken dönemiyle 3. yüzyıla tarihlendirildiğini söyledi.

        Villanın 3 bin metrekarelik alan üzerine yayıldığını belirten Erpek, 3 dönümlük alanda yaptıkları çalışmalarda şu ana kadar 600 metrekarelik mozaik zeminle karşılaştıklarını dile getirdi.

        Kazı alanında bugüne kadar bulunan mozaiklere ilişkin bilgi veren Erpek, şunları kaydetti:

        "Mozaik zeminlere baktığımızda genel olarak geometrik motiflerden oluştuğunu görüyoruz. Ayrıca 4 tane de yazıtımız var. Bu yazıtlardan bir tanesi Latince, 3 tanesi de Yunanca. Bu yazıtlardan 2 tanesinde de Hyakinthos isminin geçtiğini görüyoruz. Hyakinthos, yapıyı inşa ettiren kişi ve yazıtta bir unvan geçiyor. Bu unvan nedeniyle bizim değerlendirmemiz, bölgedeki önemli imparatorluk idarecilerinden biri olduğu yönünde. Bu yılki amacımız yapının doğu bölümünü açığa çıkartmak. Kazdığımız alanlarda yeni mozaik zeminlerle de karşılaştık ve bu mozaik zeminlerin açılması süreci önümüzdeki dönemde yoğun şekilde devam edecek."

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