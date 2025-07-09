Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıda bu yılki kazılara başlandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapıyı ortaya çıkarma çalışmalarında bu yılki kazılara başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi işbirliğiyle Örenşehir Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazılara 12 kişilik ekip katılıyor.

Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, alanda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

2021'den beri kazı çalışmalarını sürdürdükleri alandaki çalışmaları akamete uğratan mekanları kamulaştırarak kazıyı hızlandırmak istediklerini ifade eden Yıldız, kalan mekanların kazısını tamamlayarak alanı ziyarete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yılki çalışmalarda tespitini yaptıkları ve tespit edilmesini umdukları alanların olduğunu dile getiren Yıldız, şu ana kadar alan içindeki 32 mekanda kazı yaptıklarını anlattı.

Yıldız, nitelikli yapının insanlık tarihine kazandırılması için geniş kapsamlı bir heyetle çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.