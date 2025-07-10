Kayseri'de "Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları" sergisi açıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen hükümlü ve tutukluların eğitimi ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan "Ceza İnfaz Kurumları Ürün ve El Sanatları Sergisi" törenle açıldı.

Kentte bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmaların, hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması açısından önem taşıdığını belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ise ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim faaliyetlerinin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda toplumsal bir rehabilitasyon aracı olduğunu ifade etti.

Sergideki ürünlerin sabrın, umudun ve yeniden başlama iradesinin birer simgesi olduğunu anlatan Korkmaz, "Her biri umut hikayesi taşıyor. Bu çalışmalar sayesinde hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması sürecine katkı sağlıyoruz." dedi.

Ahşap oyma, mobilya, el dokuması halı, kilim, seramik ve çini, çanta, tekstil ürünleri, geleneksel el işleri, takı, süs eşyası ve hediyelik objelerin yer aldığı sergide, 5 bin el emeği ürün açılan stantlarda ziyaretçilerle buluştu.