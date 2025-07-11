İl Sağlık Müdürü Erşan, aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyardı

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Erşan, yazılı açıklamasında, Kayseri'deki yaz sıcaklarının hem şehir merkezinde hem de ilçelerde etkisini göstermeye başladığını ifade etti.

Özellikle yaşlı ve çocukların sağlığını korumak için bu dönemde bilinçli hareket edilmesi gerektiğini belirten Erşan, alınacak basit önlemlerle vatandaşların yazı sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebileceğini anlattı.

Su tüketiminin artırılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Erşan, şunları kaydetti:

"Özellikle yaşlılarımız, çocuklarımız ve kronik rahatsızlığı olan bireyler bu saatlerde dışarı çıkmamaya özen göstermeli. Mecbur kalındığında ise mutlaka şapka takılmalı, güneş gözlüğü kullanılmalı ve mümkün olduğunca gölgeli alanlar tercih edilmeli. İlimizde yaz ayları genellikle kuru ve sıcak geçtiğinden dolayı terleme ile vücuttan sıvı kaybı daha fazla olur. Bu nedenle su tüketiminin artırılması hayati önem taşır. Susama hissi beklenmeden su içilmeli, gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalı. Evde ya da dışarıda gün boyunca kolay ulaşılabilecek şekilde su bulundurulması önemli bir alışkanlık haline getirilmeli."