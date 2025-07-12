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        Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanlarıyla yatırım ve değerlendirme toplantısı yaptı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza belediye başkanlarıyla yatırım ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:22 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:22
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        Başkan Büyükkılıç, ilçe başkanlarıyla yatırım ve değerlendirme toplantısı yaptı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza belediye başkanlarıyla yatırım ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Büyükkılıç, Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu ve Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'la bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kırsaldan ulaşıma, elektrik şirketinden imara kadar tüm hizmetleri konuştuklarını ifade etti.

        Amaçlarının insanları ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmetlerle buluşturup gönüllerinde yer edinmek olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Yöre insanlarını hizmetlerle buluşturursak üreten olur, ürettiği ile ekonomiye katkı sağlar. Kendi kendine yeten şehir, ilçe, mahalle ve köy olması yönünde gayret gösterir. Kırsal hizmetlerimiz ve altyapı kuruluşlarımızın hizmetleriyle tarım alanında vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerle o yöre insanlarını üreten olması yönünde teşvik ediyoruz. Başkanlarımız da tevazu içerisinde beklentilerini, taleplerini paylaştılar. Bizler de onları hayata geçirip, birlikte çalışma yapacağımızı paylaşıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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