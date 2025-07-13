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        Kayseri'de "Terörsüz Türkiye"ye destek için kentin farklı noktalarına Türk bayrağı asıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kentin farklı noktalarına Türk bayrağı astı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:51
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        Kayseri'de "Terörsüz Türkiye"ye destek için kentin farklı noktalarına Türk bayrağı asıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, "Terörsüz Türkiye"ye destek için kentin farklı noktalarına Türk bayrağı astı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı kapsamında kentte farklı bölgelere Türk bayrağı asıldı.

        Kentte Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Kayseri Kalesi, Kayseri Bilim Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, Huzurevi, Büyükşehir Belediyesi hizmet birimleri ve daire başkanlıkları, medreseler, kütüphaneler, müzeler, hizmet veren iş makineleri ile araçlar, tramvaylar, otobüsler ve ilçe sosyal yaşam merkezleri gibi noktalar Türk bayraklarıyla donatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milli değerlere sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Yapılan çalışmayla sadece fiziki değil, manevi bir birlikteliğin de hedeflendiğini anlatan Büyükkılıç, "Bu toprakların ruhunu ve bu milletin inancını yansıtan al bayrağımız, Kayseri semalarında gururla dalgalanıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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