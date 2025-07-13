Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı kurtarıldı
Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan dağcı kurtarıldı.
Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan dağcı kurtarıldı.
Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcı O.G.C, tırmanışa devam edemeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu dağcıya ulaştı.
Bulunduğu yerden indirilen dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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