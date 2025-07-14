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        Kayseri'de "Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi" konferansı düzenlendi

        Kayseri'de Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:50
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        Kayseri'de "Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi" konferansı düzenlendi
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        Kayseri'de Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi" konferansı gerçekleştirildi.

        Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konferansta yaptığı konuşmada, yaşanmışlıkların unutulduğunda tekrar yaşamaya maruz kalınabileceğini söyledi.

        Üniversite olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınadıklarını vurgulayan Altun, bunun tekrarlanmaması için gerekli bilince sahip olunması gerektiğini ifade etti.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı

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