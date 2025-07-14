Kayseri'de "Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi" konferansı düzenlendi
Kayseri'de Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi" konferansı gerçekleştirildi.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) "Ulusal Güvenlik Perspektifinden FETÖ'nün Analizi" konferansı gerçekleştirildi.
Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konferansta yaptığı konuşmada, yaşanmışlıkların unutulduğunda tekrar yaşamaya maruz kalınabileceğini söyledi.
Üniversite olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınadıklarını vurgulayan Altun, bunun tekrarlanmaması için gerekli bilince sahip olunması gerektiğini ifade etti.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.