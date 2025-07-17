Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas ilçesinde esnafı ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Talas ilçesinde esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Büyükkılıç, burada vatandaşlarla sohbet etti.

        Büyükkılıç, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çekindi.

        Esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennilerini ileten Büyükkılıç, "Talas’ta esnafımızı ziyaret ettik, alışveriş yapan hemşehrilerimizle selamlaştık. Güler yüzleriyle bizleri karşılayan tüm esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Sigara kavgası! Kadın yolcu, taksiciye saldırdı!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Barcelona'dan Yamal'a rekor sözleşme!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma

        Benzer Haberler

        Hacılar ilçesinde zabıta ekipleri fırın, kasap ve marketleri denetliyor
        Hacılar ilçesinde zabıta ekipleri fırın, kasap ve marketleri denetliyor
        Kalbinden beynine pıhtı atan 76 yaşındaki hasta, 1 saatlik ameliyatla hayat...
        Kalbinden beynine pıhtı atan 76 yaşındaki hasta, 1 saatlik ameliyatla hayat...
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
        KTB Başkanı Recep Bağlamış, basın mensuplarıyla buluştu
        KTB Başkanı Recep Bağlamış, basın mensuplarıyla buluştu
        Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
        Yahyalı Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
        Kenenin ısırdığı 3 çocuk babası öldü
        Kenenin ısırdığı 3 çocuk babası öldü