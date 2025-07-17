Kayseri'de 20 firma e-ihracat eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ticaret Bakanlığının "E-İhracat Tanıtım Desteği" programı kapsamında önemli bir projeyi hayata geçirirken, kentte faaliyet gösteren 20 üretici firma, e-ihracat eğitim ve danışmanlık hizmeti alacak.

KAYSO'dan yapılana açıklamaya göre, projeye dahil olan firmalara yurt dışı pazaryerlerinde hesap açılışı, dijital mağaza kurulumu, e-ihracat stratejileri, marka tescili, dijital pazarlama kampanyaları ve devlet teşviklerinden yararlanma süreçleri gibi alanlarda uygulamalı eğitimler ve birebir danışmanlık sunulacak.

Firmalar, B2B kanal üzerinden e-ihracat süreçlerini yürütürken sürece bir adet B2C pazaryeri kanalı da dahil edilerek firmaların son tüketiciye doğrudan ulaşmaları sağlanacak.

Bu kapsamda, projeye yurt dışından alım ve ticaret heyetleri de entegre edilerek, özellikle Çin başta olmak üzere, hedef pazarlardan gelecek olan heyetlerin Kayseri'de üretici firmalarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Firmalar böylece hem dijital ortamda hem de fiziki olarak ihracat fırsatlarıyla buluşturulmuş olacak.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bu tür projelerin Kayseri sanayisinin rekabet gücünü artırmak adına önem taşıdığını ifade etti.