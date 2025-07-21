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        Anadolu Selçukluların Kayseri'deki ilk medresesi, "Şehir Akademisi" kimliğiyle yeniden hayat bulacak

        Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kayseri'de inşa ettiği ilk medrese olma özelliğini taşıyan Hoca Hasan Medresesi, Kocasinan Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla "Şehir Akademisi" kimliğiyle yeniden işlev kazanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:32 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:32
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        Anadolu Selçukluların Kayseri'deki ilk medresesi, "Şehir Akademisi" kimliğiyle yeniden hayat bulacak
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        Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kayseri'de inşa ettiği ilk medrese olma özelliğini taşıyan Hoca Hasan Medresesi, Kocasinan Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla "Şehir Akademisi" kimliğiyle yeniden işlev kazanacak.

        Medresenin bulunduğu Gevhernesibe Mahallesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kültürel mirasa sahip çıkma anlayışıyla tarihi yapıları gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Uzun süren girişimlerin ardından medresenin tapusunun belediyeye geçtiğini belirten Çolakbayrakdar, medresenin yanında yer alan Birlik Hamamı'nı da restore ederek yeniden canlandıracaklarını ifade etti.

        Çolakbayrakdar, tarihi yapıların şehrin hafızasını yaşattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Buranın tapusu aslında millete aitti, devlete ait bir yerdi. 1947 yılında burası satılıyor. Bundan 78 yıl öncesinde satılan bir yeri biz satın alarak Kocasinan Belediyesinin mülkü haline getirdik. Bu tapuyu almak bize nasip oldu. Burası bize ecdadın mirasıdır. Biz ve bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz bir tapu. Bu tapunun sahibi de milletin kendisidir. Tapunun belediyeye geçmesiyle ihya çalışmalarının başlayacağının müjdesini vermek istiyoruz. Bundan sonra Allah nasip ederse burası restorasyonu ve yeniden ayağa kaldırılmasıyla tarihi anıt olarak inşa edilmesi için faaliyetlerimize bugün itibarıyla başladık. Ayağa kalktığı zaman 'Şehir Akademisi' olarak memleketin entelektüellerine, okuryazarlarına, ilim tahsil edecek veya geçmişle gelecek arasında bağ kurabilecek herkese açık akademi olarak burayı hayata geçireceğiz."

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da emeği geçenlere teşekkür ederek, medresenin kısa zamanda tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başlamasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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