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        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı, annesinin ihbarıyla kurtarıldı

        Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan genç dağcı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:20
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        Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı, annesinin ihbarıyla kurtarıldı
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        Kayseri'de, Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan genç dağcı kurtarıldı.

        Çobanini mevkisinde annesiyle kamp yapan Gürkan Özkan (21), sabah saatlerinde Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için yola çıktı.

        Bir süre sonra oğlundan haber alamayan anne, öğle saatlerinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Dağcının yerini belirlemek amacıyla AFAD ekipleri bölgede dron ile arama tarama çalışması yaptı. Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından dağcıya, 3 bin 400 rakımlı Şeytan Deresi rotasında ulaştı.

        Bulunduğu yerden indirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen dağcıya, izinsiz tırmanış yaptığı gerekçesiyle idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

        Gürkan Özkan, gazetecilere, tek başına zirve tırmanışı yapmaya çalıştığını söyledi.

        Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Özkan, "Annemle kamp yapmaya çıkmıştık. Annemin yanına gelen jandarma ekipleri yardımcı olmuşlar. Ben de iniş yapacağım sırada denk geldiler. Aramızda 50 metre kadar vardı. Arabayla getirdiler." dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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