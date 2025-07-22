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        Başkan Büyükkılıç, Mimarsinan Kent Müzesi'nde incelemelerde bulundu

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Mimarsinan Kent Müzesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:06
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        Başkan Büyükkılıç, Mimarsinan Kent Müzesi'nde incelemelerde bulundu
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Mimarsinan Kent Müzesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, şehrin kültürel kimliğine katkı sunacak müzede teknik incelemelerde bulunurken, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Mimarsinan Kent Müzesi'nin tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Şu anda Mimarsinan Kent Müzesi diye projelendirdiğimiz yapıda, şehrimizin değerleri kamuoyu ile paylaşılacak, arkeoloji alanına da yer verilecek. Kültür ve Turizm Bakanımızın teşriflerinde istişaremiz sonrasında iş birliği içerisinde burasının projelendirilmesinin doğru olacağı kanaatiyle yol aldığımız bir eserdir."

        10 bloktan oluşan modern yapısıyla dikkati çeken Kent Müzesi'nde açık ve kapalı avlular, sergi salonları, müze mağazası, seminer salonları, teknik alanlar, eser depoları, yönetim ofisleri ve dijital sergi altyapısı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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