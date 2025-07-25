Talas'ın Alabeyli Mahallesi'nde belediyeye ait 116 dekar alana yem bitkisi ekildi

Talas Belediyesinde hayvancılıkla uğraşan küçük işletmelere destek olmak amacıyla Alaybeyli Mahallesi'nde belediyeye ait 116 dekar tarlada yem bitkisi ekimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüzde 35 Macar fiğ, yüzde 35 yem bezelyesi, yüzde 15 buğday ve yüzde 15 tritikale karışımından oluşan 4’lü yem karışımı, haziran ayının ikinci yarısında biçildi, kurutuldu ve balyalanarak dağıtıma hazır hale getirildi.

Toplamda 24 ton 700 kilogram kuru ot elde edilen çalışmada, yaklaşık 4 tonluk bölüm, belediye tarafından yürütülen "Ali Dağı 360 Mini Çiftlik Projesi" kapsamındaki hayvanlar için ayrıldı. Geriye kalan 20 ton 700 kilogram kuru ot balyası ise kilosu 6 lira bedelle talepte bulunan 27 üreticiye ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas'ta sadece şehri değil, kırsalı da kalkındırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

Özellikle küçük ölçekli işletmelerin üretimden kopmaması ve hayvancılığın sürdürülebilir olması adına bu tür destekleri önemsediklerini anlatan Yalçın, şunları kaydetti: