Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine sokak hayvanlarını toplama eğitimi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediye personeline yönelik sokak hayvanlarını toplama eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine sokak hayvanlarını toplama eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediye personeline yönelik sokak hayvanlarını toplama eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ilçe belediye personeline yönelik sokak hayvanlarını toplama eğitim programı düzenlendi.

        Teorik ve pratik iki aşamalı eğitimde veterinerler tarafından katılımcılara hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından gerekli tedbirler ve ekipmanlar sağlanarak sokak hayvanlarının canını yakmadan doğru şekilde toplama çalışmalarının nasıl yürütüleceği, kapsamlı şekilde anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı, verimli ve başarılı bir eğitim programı düzenlediklerini ifade etti.

        Eğitim programının sonunda, Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerde toplanan sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere ilçe belediyelerine mama desteği verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Başkan Çolakbayrakdar, Yaz Okulları'nda çocuklarla buluştu
        Başkan Çolakbayrakdar, Yaz Okulları'nda çocuklarla buluştu
        Kocasinan'da 15 kilometrelik grup yol tamamlanma aşamasına geldi
        Kocasinan'da 15 kilometrelik grup yol tamamlanma aşamasına geldi
        Başkan Öztürk, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi
        Başkan Öztürk, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi
        Talas'ın Alabeyli Mahallesi'nde belediyeye ait 116 dekar alana yem bitkisi...
        Talas'ın Alabeyli Mahallesi'nde belediyeye ait 116 dekar alana yem bitkisi...
        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde "Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Toplan...
        Kayseri İl Sağlık Müdürlüğünde "Yoğun Bakım Hizmetleri Değerlendirme Toplan...
        Görme engelli öğretmen, hukuk fakültesinden mezun olduktan 21 yıl sonra avu...
        Görme engelli öğretmen, hukuk fakültesinden mezun olduktan 21 yıl sonra avu...