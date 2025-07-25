Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine sokak hayvanlarını toplama eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediye personeline yönelik sokak hayvanlarını toplama eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ilçe belediye personeline yönelik sokak hayvanlarını toplama eğitim programı düzenlendi.

Teorik ve pratik iki aşamalı eğitimde veterinerler tarafından katılımcılara hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından gerekli tedbirler ve ekipmanlar sağlanarak sokak hayvanlarının canını yakmadan doğru şekilde toplama çalışmalarının nasıl yürütüleceği, kapsamlı şekilde anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Duran Safrantı, verimli ve başarılı bir eğitim programı düzenlediklerini ifade etti.

Eğitim programının sonunda, Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerde toplanan sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere ilçe belediyelerine mama desteği verildi.