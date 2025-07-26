Kayseri'de yanan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anbar Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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