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        Kayseri'de yanan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:57 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:57
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        Kayseri'de yanan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anbar Mahallesi'nde park halindeki bir tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorse kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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