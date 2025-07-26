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        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için halkın görüşleri alındı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bankası destekli "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilecek Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için düzenlenen toplantıda katılımcılar bilgilendirildi, görüş ve öneriler alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:02
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        Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için halkın görüşleri alındı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Bankası destekli "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında hayata geçirilecek Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi için düzenlenen toplantıda katılımcılar bilgilendirildi, görüş ve öneriler alındı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, ilgili daire başkanları, genel müdürler ve vatandaş katıldı.

        Toplantıda Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kartal Katlı Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'ne dair teknik detayları kapsamlı bir sunum eşliğinde paylaştı.

        Projenin, Kayseri trafiğine sağlayacağı katkılar, ulaşım konforunu artırma hedefi ve şehir içi yol ağında yaratacağı iyileştirmeler ayrıntılı biçimde anlatıldı.

        Toplantı kapsamında vatandaşların görüş ve önerileri de alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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