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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Bünyan'da "Akülü Araç Dağıtım Töreni"ne katıldı

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı üyeleri ile birlikte Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen "Akülü Araç Dağıtım Töreni"ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:27 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:27
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        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Bünyan'da "Akülü Araç Dağıtım Töreni"ne katıldı
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        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı üyeleri ile birlikte Bünyan Belediyesi tarafından düzenlenen "Akülü Araç Dağıtım Töreni"ne katıldı.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi önünde düzenlenen törenle özel gereksinimli vatandaşlara yönelik akülü araçların dağıtımı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Elitaş, Türkiye'deki güçlü duruşun birlik ve beraberlikten kaynaklandığını belirtti.

        Büyükkılıç ise özel gereksinimli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak bu anlamlı desteğin, birlik ve dayanışma ruhunun en güzel yansıması olduğunu ifade etti.

        Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de konuşmasında, Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, Büyükkılıç, milletvekilleri ve tüm kişi, kurum ile kuruluşların Bünyan'ın sorunları ve ihtiyaçları için gayret gösterdiğini kaydetti.

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