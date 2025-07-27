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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere 4 bin lira yardım yapacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği için başlatılan kırtasiye yardımına bu yıl ilk kez beslenme desteğini de ekleyerek, 2025-2026 eğitim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin her bir öğrencisi için 4 bin lira yardım yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:07
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere 4 bin lira yardım yapacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği için başlatılan kırtasiye yardımına bu yıl ilk kez beslenme desteğini de ekleyerek, 2025-2026 eğitim yılında ihtiyaç sahibi ailelerin her bir öğrencisi için 4 bin lira yardım yapacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılından bu yana sürdürülen kırtasiye yardımlarına, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk kez beslenme desteği de eklenirken, "Beslenmem Çantamda, Belediyem Yanımda" sloganıyla duyurulan yeni uygulamayla her öğrenciye toplamda 4 bin lira kırtasiye ve beslenme yardımı yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitimin sadece bir hizmet alanı değil, geleceğe yatırım meselesi olduğunu ifade etti.

        Eğitim desteklerinin artarak süreceğini anlatan Büyükkılıç, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin yavrularının kırtasiye ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesine destek olmak bizim önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan yardım, eğitim-öğretim yılının birinci ve ikinci dönem başlarında olmak üzere iki taksit şeklinde ailelerin hesaplarına yatırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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