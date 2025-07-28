Memleket özlemlerini "Gurbetçiler Pilav Festivali" ile dindiriyorlar

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Felahiye ilçesindeki Kayapınar Mahallesi'nde doğan ve daha sonra yurt dışına giden yüzlerce kişi, "Gurbetçiler Pilav Festivali"nde bir araya gelerek memleket özlemlerini dindiriyor.

İlçeden Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelere kimisi iş için, kimisi evlenerek giden gurbetçileri memleketlerine bağlayan "Gurbetçiler Pilav Festivali" gelenek haline geldi.

Dualar eşliğinde başlayan ve 10 yıldır düzenlenen festivalde, uzun yıllar sonra birbirini gören akrabalar, arkadaşlar hasret giderirken, kazanlarda kaynayan pilav ve kavurmalarla da bir gelenek yaşatılıyor.

Eski güzel günlerin hatırlandığı, hatıraların yeniden gözlerde canlandığı festivale katılanlar, özlem gideriyor, dayanışma örneği gösteriyor.

Farklı ülkelerde vatan hasretiyle yaşayan gurbetçiler yılda bir kez düzenlenen etkinlik için biletlerini aylar öncesinden alırken, yıllık izinler de etkinliğin yapılacağı tarihe göre ayarlanıyor.

- Mahallenin yüzde 90'ı gurbette yaşıyor

Gurbetçiler Pilav Festivali koordinatörlerinden İsmail Bozan, AA muhabirine, 56 yıldır Amsterdam'da yaşadığını söyledi.

Festivalin 10 yıldır yapıldığını ve gurbetçiler olarak 3 yıldır destek verdiklerini anlatan Bozan, emekli 12 arkadaşın üstlendiği etkinliğin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Amacımız insanlar birbirini, kendi köyünü tanısın. Görmeyenler etkinlikte birbirini görüyor, tanımayanlar birbirini tanıyor. Başka köylerden de gelenler oluyor." dedi.

Farklı kurumların da kendilerine destek verdiğini aktaran Bozan, mahallenin yüzde 90'ının gurbetçi olduğunu ve Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yaşadığını dile getirdi.

Bozan, insanların etkinliği iple çektiğini, kazanlarda kaynayan pilav ve kavurmanın da yaklaşık bin kişiye dağıtıldığını kaydetti.

- "Ne kahve ne kahvehane, sohbet bahane"

Etkinliğe katılan Yasin Bozacı ise 49 yıldır Hollanda'da yaşadığını ve etkinliği büyüklerinden devralarak yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gönüllü olarak etkinliği yaptıklarını belirten Bozacı, "Kayapınar'ın çoğu gurbette. Yani ne kahve ne kahvehane, sohbet bahane. Kaynaşıyoruz, hasret gideriyoruz. Yılda bir defa, belki iki üç senede bir gördüğümüz kişiler oluyor." diye konuştu.