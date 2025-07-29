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        Sarıoğlan'da Kur'an kursu öğrencilerine serinletici etkinlik

        Sarıoğlan Müftülüğüne bağlı Zeynep Aksoy Kur'an Kursu'nda öğrenciler için limonata ve karpuz şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:03
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        Sarıoğlan'da Kur'an kursu öğrencilerine serinletici etkinlik
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        Sarıoğlan Müftülüğüne bağlı Zeynep Aksoy Kur'an Kursu’nda öğrenciler için limonata ve karpuz şenliği düzenlendi.

        Kur'an kursu öğreticileri Hatice Sarıçoban ve Rabia Aka, öğrencilerin sıcak havada bir nebze serinlemeleri için farklı şekillerde kestikleri karpuzlardan ve soğuk limonatalardan ikramlık hazırladı.

        Öğrencileri hem serinletmek hem de moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Şenlik boyunca Kur'an-ı Kerim eğitimi alan minikler, öğreticileriyle eğlendi, ikram edilen limonata ve karpuzlarla serinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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