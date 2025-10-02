Kayseri ve Yozgat'ta, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki

Kayseri ve Yozgat'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup dua edilmesinin ardından dağıldı.

- Yozgat

Yozgat’ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Genç İHH İl Başkanı Enes Şahin, yalnızca bir coğrafyanın acısını dile getirmek için değil insanlığın onurunu, adaleti ve vicdanı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.