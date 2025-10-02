Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri ve Yozgat'ta, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki

        Kayseri ve Yozgat'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 00:45 Güncelleme: 02.10.2025 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri ve Yozgat'ta, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri ve Yozgat'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup dua edilmesinin ardından dağıldı.

        - Yozgat

        Yozgat’ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi.

        Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

        Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Genç İHH İl Başkanı Enes Şahin, yalnızca bir coğrafyanın acısını dile getirmek için değil insanlığın onurunu, adaleti ve vicdanı savunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Şahin, Sumud filosunun, yalnızca insani yardım taşıyan bir araç olmadığını zulmün duvarlarına karşı direnişin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolü olduğunu aktardı.

        Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığın...
        Kayseri'de bir kişinin bıçakla öldürüldüğü "yan bakma" kavgasında 6 sanığın...
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmalarını inc...
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmalarını inc...
        Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenlenecek
        Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı düzenlenecek
        Kayseri'de standart dışı plaka operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de standart dışı plaka operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Hollandalı akademisyenlerden Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'...
        Hollandalı akademisyenlerden Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'...