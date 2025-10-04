Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir binada zemindeki seramiklerin patlaması paniğe neden oldu

        Kayseri'de 5 katlı binanın birinci katının zeminindeki seramiklerin patlayarak şiddetli ses çıkarması nedeniyle bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 00:30 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de bir binada zemindeki seramiklerin patlaması paniğe neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de 5 katlı binanın birinci katının zeminindeki seramiklerin patlayarak şiddetli ses çıkarması nedeniyle bina sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

        Merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şebboy Sokak'taki 54 yıllık bir apartmanın birinci katındaki dairenin zemininde bulunan seramiklerin patlaması ve şiddetli ses çıkarması üzerine panik yaşayan bina sakinleri dışarı çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binada bir süre inceleme yaptı.

        Ekiplerin binanın kolon ve kirişlerinde yapısal bir hasarın olmadığını belirtmesi üzerine bina sakinleri yeniden evlerine döndü.

        Binayla ilgili kesin kararın, daire sahiplerinin başvurusuyla yapılacak detaylı incelemeyle belirleneceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de konuştu:
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de konuştu:
        Bakan Yerlikaya, Kayseri'de (2)
        Bakan Yerlikaya, Kayseri'de (2)
        Ağrı 1970 SK takım otobüsü Kayseri'de alt geçitte sıkıştı
        Ağrı 1970 SK takım otobüsü Kayseri'de alt geçitte sıkıştı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        Bakan Yerlikaya, Kayseri'de
        Bakan Yerlikaya, Kayseri'de
        Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı; 2 gözaltı (2)
        Motokurye, direksiyondaki sürücüyü yumrukladı; 2 gözaltı (2)