        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Gelinlik üzerine süsleme şeklinde gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de takside taşınan 2 gelinlik üzerine boncuk süsleme şeklinde gizlenmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 22:42 Güncelleme: 05.10.2025 - 22:42
        Gelinlik üzerine süsleme şeklinde gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kayseri'de takside taşınan 2 gelinlik üzerine boncuk süsleme şeklinde gizlenmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda uyuşturucu taşıdığı tespit edilen taksi, jandarma tarafından durduruldu.

        Takside yapılan aramada, 2 gelinlik üzerine, boncuk süsleme gibi işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Operasyonda gözaltına alınan taksi şoförünün, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

