        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri ve Kırşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Kayseri ve Kırşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:31
        Kayseri ve Kırşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi
        Kayseri ve Kırşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) tarafından organize edilen etkinlikte, Sivas Caddesi Fuzuli Kavşağı'nda toplanan grup, İsrail aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Küresel Sumud Filosu'na katılan Abdulsamed Turan, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıldır onurlu bir direniş gösteren Filistin halkının kahraman olduğunu bildirdi.

        Turan, 45 ülkeden gelen vicdan sahibi insanlarla Filistin'e gitmeye çalıştıklarını belirterek, "Sumud Filosu, dünyanın sessizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bu bir vicdan çığlığıydı ve ben biliyorum ki gemilerde sadece insani yardım yoktu. Milyarlarca insanın duası, dileği, niyeti ve umuduyla birlikte yola çıktık." dedi.

        Gazze'deki ablukayı kırmak ve oradaki insanlara "yalnız değilsiniz" diye bilmek için böyle bir yolculuk düzenlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Biz 35 gündür Gazze'ye ulaşma hayaliyle yollardaydık. 50 tane tekneyle ulaşmaya çalıştık. Bizi alıkoydular. Neler yaşadığımız çok önemli değil. 4 gün geçirdik İsrail hapishanelerinde, türlü türlü eziyetler ve işkenceler. Bunların hiçbirinin önemi yok. Bizim başımıza ne geldiğinin bir önemi yok. Çünkü soykırım halen devam ediyor. Bizim yaşadıklarımız, başımıza gelenler, Filistin halkının yaşadıklarının yanında kıyas dahi kabul edilmez. Biz şu an da bile konuşurken Filistin'de soykırım devam ediyor. Eninde sonunda İsrail, yok olacak, izole bir topluma dönüşecek ve İsrailli olmak lanetli bir sıfat olarak devam edecek. Abluka kırılmadı ama İsrail yok oluşunun fişeğini ateşledi. Şimdi değilse bile çok yakında çünkü zafer birkaç gün içerisinde gelmiyor. Çok kısa bir zaman içerisinde bu vicdan çığlığı ve bu milyarlarca insan İsrail'i yok edecek, İsrail izole olacak, Gazze özgür kalacak."

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duayla sona eren programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir Kudüs Platformu tarafından organize edilen "Gazze için yürüyoruz" etkinliğinde vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Terme Caddesi'nde toplandı.

        İsrail'in düzenlediği saldırıları protesto eden vatandaşlar, Gazze ve Filistin'e destek sloganları atarak, Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada toplanan kalabalık adına konuşan Yusuf Atasoy, Gazze'de binlerce masum katledildiğini, hastanelerin yıkıldığını, dünyanın gözü önünde bir halkın açlıkla, susuzlukla ölüme terk edildiğini söyledi.

        Sadece bir anma için değil, bir diriliş çağrısı için toplandıklarını, susmayacak, unutmayacak ve unutturmayacaklarını vurgulayan Atasoy, şunları kaydetti:

        "Bu meydanlar anma değil, ümmetin uyanışı, zalime meydan okumaktır. Susmak, zulmü meşrulaştırmaktır. Sessizlik işgali kalıcı hale getirmektir. Teslimiyet, özgürlük hayalini öldürmektir. Susmayacağız, korkmayacağız, geri adım atmayacağız. Biz, Kudüs özgür olana kadar meydanlardayız, gelin ümmetin onurunu sahiplenelim, gelin mazlumun çığlığını dünyaya duyuralım."

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla sona eren programa, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

