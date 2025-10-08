Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza kesildi
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza uygulandı.
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza uygulandı.
Çeşitli ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı'nda drift yapan 6 aracı tespit etti.
Sürücülere Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 64 bin 673 lira ceza kesildi.
Öte yandan araçlardan 1'i trafikten men edilirken, 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.