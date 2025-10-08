Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza uygulandı.

        Çeşitli ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı'nda drift yapan 6 aracı tespit etti.

        Sürücülere Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 64 bin 673 lira ceza kesildi.

        Öte yandan araçlardan 1'i trafikten men edilirken, 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Beşiktaş'ta defanstaki soruna çözüm aranıyor!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Öğrenciler dersteyken yaşandı! Fırtına 2 okulun çatısını uçurdu!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        'Tarihin Sıfır Noktası'nda heyecan verici keşif
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!

        Benzer Haberler

        ERÜ tarafından geliştirilen ve patenti alınan 4 projenin mülkiyet hakları b...
        ERÜ tarafından geliştirilen ve patenti alınan 4 projenin mülkiyet hakları b...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Dünya Spor Başkenti" unvanı için başvuru yap...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Dünya Spor Başkenti" unvanı için başvuru yap...
        Sarıoğlan'da "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi
        Sarıoğlan'da "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" düzenlendi
        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı kapılarını açtı
        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı kapılarını açtı
        Kayseri'de FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
        Kayseri'de FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
        Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgesinde kapsamlı temizlik çalışma...
        Melikgazi Belediyesi, Esenyurt ve TOKİ bölgesinde kapsamlı temizlik çalışma...