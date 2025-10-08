Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza kesildi

Sürücülere Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 64 bin 673 lira ceza kesildi.

Çeşitli ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı'nda drift yapan 6 aracı tespit etti.

