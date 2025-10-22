Melikgazi Belediyesi ilçeye 5 yeni park yapıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye 5 yeni park kazandıracaklarını duyurdu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayabağ Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve 30 Ağustos Bulvarı'nda parkların yapımına başladığını belirtti.

Melikgazi'ye 6 yılda 300'e yakın park ve devasa yeşil alanlar kazandırdıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. '2025 park ve bahçeler yılı olacak' demiştik. Sözümüzü tutuyoruz ve yeni parkları, yeşil alanları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Melikgazi'ye 6 yılda 300'e yakın park ve devasa yeşil alanlar kazandırdık. Şu anda Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayabağ Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve 30 Ağustos Bulvarı'nda bulunan toplam 5 adet yeni parkımızın yapımına başladık. Her mahallemizin kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen parklarımızda spor kompleksi, kamelyalar, banklar, yürüyüş yolu, tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun grupları, fitness alanı, yeşil alanlar gibi hizmetler yer alabiliyor. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."