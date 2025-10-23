Kayseri'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, açlık grevi yaparak örgütün sosyal medya hesaplarında yayınladığı tespit edilen G.K. (41) ve M.B. (59) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

