Kayseri'de eski eşi tarafından tüfekle vurulan üniversite öğrencisi kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü öğrencisi Meliha Keskin, fakülte binasının öğrenci girişinde eski eşi F.K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

