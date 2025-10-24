Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kayseri'de konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler Türkiye Yüzyılı'nın sosyal vizyonunu gerçek kılarken, yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdüğü toplumsal bir yapı inşa etmeye gayret ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 24.10.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kayseri'de konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler Türkiye Yüzyılı'nın sosyal vizyonunu gerçek kılarken, yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdüğü toplumsal bir yapı inşa etmeye gayret ediyoruz." dedi.

        Bakan Göktaş, Kayseri'nin Develi ilçesindeki Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, 50 kişilik kapasiteye sahip kuruluşun yaşlılara huzurlu ve güvenli yaşam alanı sunacağını söyledi.

        Hayırsever Turan ve Fatma Aksu çiftine teşekkür eden Göktaş, merkezin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılara sadece bakım hizmeti sunmadıklarını, onların hayata, üretime ve topluma yeniden katılabildikleri yaşam merkezleri de kazandırdıklarını anlatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda yaşlılarımızın hayatına dokunan her projede şefkati, saygıyı ve vefayı esas alıyoruz. Yaşlılarımızın aileleri ve yakın çevreleriyle yaşamlarını sağlayacak bütüncül bir yaşam alanı benimsiyoruz." diye konuştu.

        Ulusal Vefa Programı ile 81 ilde yaşlılara kendi evlerinde destek olduklarına dikkati çeken Göktaş, bu kapsamda Kayseri'de 1640 yaşlıya doğrudan evlerinde destek olduklarını ve evde bakım yardımıyla ihtiyacı olan vatandaşların ailelerinin yanında bakımına da destek verdiklerini dile getirdi.

        Bakan Göktaş, bu kapsamda Kayseri'de 7 bin 225 ailenin bu hizmetten faydalandığını, bunun yanı sıra Türkiye'de 467 kamu ve özel huzureviyle 29 bin 571 yaşlının yatılı bakım rehabilitasyon hizmetinden yararlandığı kaydetti.

        Kayseri'de iki huzurevi bulunduğunu belirten Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İnşallah Develi'ye yapılacak 50 kişi kapasiteli yeni huzurevimizle Kayseri'ye kazandırdığımız huzurevi sayımız 3 olacak. Bugün temellerini attığımız bu merkezle yaşlılarımızın bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam hizmetlerine erişimlerini de artırıyoruz. Böylece onların yaşam kalitesini artıracak yeni bir dönemi de başlatıyoruz. Bu merkezin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen güçlü sosyal devlet anlayışının yereldeki bir yansıması ve Kayseri'de yeni bir umut kapısı olacağına yürekten inanıyorum. Bizler Türkiye Yüzyılı'nın sosyal vizyonunu gerçek kılarken, yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürdüğü toplumsal bir yapı inşa etmeye gayret ediyoruz."

        Vali Gökmen Çiçek de hayırsever Aksu çiftine destekleri için teşekkür etti.

        Hayırsever Turan Aksu ise eğitime ve sağlığa önem verdiğini belirterek, elinden geldiğince memleketine hayırda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

        Açılışta, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Sayın Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından edilen duayla Bakan Göktaş ve beraberindekiler tarafından butona basılarak ilk beton döküldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş: Yaşlılarımızın bilgi birikimi sadece geçmişin değil, geleceği...
        Bakan Göktaş: Yaşlılarımızın bilgi birikimi sadece geçmişin değil, geleceği...
        Üniversitede eski eşinin öldürdüğü Meliha'nın hayali öğretmen olmakmış
        Üniversitede eski eşinin öldürdüğü Meliha'nın hayali öğretmen olmakmış
        Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadının cenaz...
        Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen üniversite öğrencisi kadının cenaz...
        Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
        Kayseri'de üniversite öğrencisi eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
        AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, "Yüz Günde 100 STK Ziyareti" programını tama...
        AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, "Yüz Günde 100 STK Ziyareti" programını tama...
        Erciyes Kayak Merkezi için yeni sezonda 3 milyon ziyaretçi hedefi
        Erciyes Kayak Merkezi için yeni sezonda 3 milyon ziyaretçi hedefi