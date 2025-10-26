Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılacak

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 49. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 26.10.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 49. Genel Kurul Toplantısı’na katılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın farklı ülkelerinden belediye başkanları ve yerel yöneticilerin bir araya geleceği toplantı, 27-30 Ekim'de yapılacak.

        Toplantıda, Rusya ve Ukrayna krizi, Avrupa’daki güvenlik sorunu, küresel ekonomik krizden dolayı sosyal konut ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve gençlerin demokrasiye katılımı gibi konular ele alınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Avrupa Konseyi, Türkiye'nin 1949 yılında üye olduğu 350 üye ile 47 ülkenin temsil edildiği büyük bir organizasyon. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 yıldır Avrupa Konseyi’nde Türkiye'yi temsil ediyorum. Avrupa Konseyi toplantısına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğim. Avrupa'daki sorunlar büyüyerek devam ediyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna krizinden sonra Avrupa biraz da kendi derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca Avrupa'daki güvenlik sorunu da masaya yatırılacak. Bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve hepsinden önemlisi küresel ekonomik krizden dolayı özellikle sosyal konut ihtiyacının nasıl karşılanması ile ilgili çeşitli toplantılar yapılacak. Akabinde de gençlerin demokrasiye katılımı, gençlerle ilgili çalışmaların ilerlemesi gibi konular önemli 4 gündem maddesi olacak. Alınacak kararların hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Katz'dan Gazze'de yıkımı sürdürme talimatı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Heyelan riskine dikkat! Karadeniz uyarıları!
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        Basit bir enfeksiyon gibi başlıyor, ihmal edilirse işitme kaybına kadar gidiyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Harris başkanlığa yeniden aday olabileceğini söyledi
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        Trabzon'da korkunç sakatlık: Hastaneye kaldırıldı
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?

        Benzer Haberler

        Pınarbaşı ilçesinde asfaltlama çalışması yapıldı
        Pınarbaşı ilçesinde asfaltlama çalışması yapıldı
        Sanatçı Murat Kekilli Kayseri'de sahne aldı
        Sanatçı Murat Kekilli Kayseri'de sahne aldı
        Kayseri'de BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı hizmete girdi
        Kayseri'de BMX Parkuru ve Bisiklet Eğitim Alanı hizmete girdi
        Kayserispor Başkanı Açıkalın: Hiçbir zulme ve çirkinliğe boyun eğmeyeceğiz
        Kayserispor Başkanı Açıkalın: Hiçbir zulme ve çirkinliğe boyun eğmeyeceğiz
        Kayserispor galibiyete hasret kaldı
        Kayserispor galibiyete hasret kaldı
        Akciğer ve meme kanserini yenen 62 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu
        Akciğer ve meme kanserini yenen 62 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu