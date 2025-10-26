Başkan Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenecek Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 49. Genel Kurul Toplantısı’na katılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın farklı ülkelerinden belediye başkanları ve yerel yöneticilerin bir araya geleceği toplantı, 27-30 Ekim'de yapılacak.

Toplantıda, Rusya ve Ukrayna krizi, Avrupa’daki güvenlik sorunu, küresel ekonomik krizden dolayı sosyal konut ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve gençlerin demokrasiye katılımı gibi konular ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi, Türkiye'nin 1949 yılında üye olduğu 350 üye ile 47 ülkenin temsil edildiği büyük bir organizasyon. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 yıldır Avrupa Konseyi’nde Türkiye'yi temsil ediyorum. Avrupa Konseyi toplantısına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğim. Avrupa'daki sorunlar büyüyerek devam ediyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna krizinden sonra Avrupa biraz da kendi derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca Avrupa'daki güvenlik sorunu da masaya yatırılacak. Bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve hepsinden önemlisi küresel ekonomik krizden dolayı özellikle sosyal konut ihtiyacının nasıl karşılanması ile ilgili çeşitli toplantılar yapılacak. Akabinde de gençlerin demokrasiye katılımı, gençlerle ilgili çalışmaların ilerlemesi gibi konular önemli 4 gündem maddesi olacak. Alınacak kararların hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim."