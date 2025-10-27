Bünyan halısı 239 yıllık tarihi konakta geleceğe taşınacak

MURAT ASİL - Kayseri'nin halısıyla meşhur ilçesi Bünyan'da 1786 yılında yapılan ve uzun süredir atıl kalan konağın, belediye tarafından restore edilerek halı müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

Horasan'dan Bünyan'a 1700'lü yılların başında gelen ve İran'da yapılan Tebriz Harbi'nde Osmanlı ordusunda cebeci bayraktarı olarak görev alan Ahmet Ağa'nın ailesi için 1786'da yaptırılan konak, günümüze kadar ulaştı.

İlçenin tek tescilli konağını canlandırmak için harekete geçen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, gerekli kurullardan izin alarak tarihi konağın restorasyonu için çalışmaları tamamladı.

İhalesi yapılan ve 27 milyon liralık bütçe ayrılan konağın restorasyonuna kısa sürede başlanarak 1 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Restorasyonun ardından konağın, ilçeyle özdeşleşen dokuma yün halıları ile araç ve gereçlerin sergilendiği, bölgedeki halıcığın tarihçesinin anlatılacağı bir müze olarak kullanılması planlanıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Metin, AA muhabirine, Bünyan'ın tek konağını restore edip geleceğe taşıyacakları için mutlu olduklarını söyledi. Konağın ilçe tarihi açısından önemli bir yer tuttuğunu belirten Metin, "Burası 1786 yılında yapılmış bir konak. Konaklı ailelerinden gelir. Burası Bünyan'da tescilli tek konak. Anıtlar kurulundan konağın projesini geçirdik, ihalesini yaptık. Allah izin verirse 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Konağımızı Bünyanlı kardeşlerimizin ve Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu. - "Kadınlara evde iş imkanı sağlayacağız" Metin, Bünyan'ın halısıyla tanınan bir ilçe olduğuna dikkati çekerek, son yıllarda bu kültürün unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti. Restorasyon işleminin tamamlanmasıyla konak ve halıcılığı geleceğe taşıyacaklarını dile getiren Metin, şöyle devam etti: "Konak tamamlandığında buraya halı müzesi kurmak istiyoruz. Halıyla ilgili ne varsa tezgahı, kök boyası, kirkiti hepsini sergileyeceğiz ve aynı zamanda da halı satışı yapacağız. Alt katında da yöresel yemeklerimizi ikram etmek istiyoruz. Konaklı ailesiyle de istişare edeceğiz ve en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bünyan'da halıcılık unutulmuş durumda. Halıcığı da canlandıracağız. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kurslar açacağız, vatandaşlarımız halıyı evinde dokuyacak, belediye alıp burada satışa sunacağız. Kadınlara evde iş imkanı sağlayacağız ve Bünyan halısını canlandıracağız. Kısacası tarihi konağın içerisinde Bünyan'a mal olmuş halımızı canlandıracağız."