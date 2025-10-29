İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları

Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri'de kutlamalar kapsamında Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamlayarak halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Çiçek, Türk milletinin tarihinde utanacağı hiçbir olay olmadığını, onurla ve gururla dimdik durduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Çiçek'e, Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan ekibin açtığı Türk bayrağı teslim edildi. Çiçek, öperek bayrağı teslim aldı.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan "Cumhuriyet Ruhu" adlı folklor gösterisi sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müzik dinletisinin sunulduğu törende, bando dinletisi ve karate gösterisi gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan geçit töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi helikopterle gösteri yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusuna ortak oldu. - Niğde Niğde'deki törenler, Vali Cahit Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Niğde 5 Şubat Şehir Stadı'nda devam eden törende, Vali Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir halkın bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in bağımsızlığından asla taviz vermeyen Türk milletinin, azim, iman ve kararlılıkla ortaya koyduğu en büyük eser olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi. - Kırıkkale Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Vali Makas, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Öğrencilerin şiir okuduğu ve drama gösterisi sunduğu törende, yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi. Protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi. - Nevşehir Nevşehir'deki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Nedim Bildik ile Belediye Başkan Vekili Ayşe Arı, halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Fidan, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünün onurunu yaşadıklarını belirterek, "Şan ve şeref destanlarıyla dolu köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla geleceğe birlikte yürümenin engin mutluluğunu yüreklerimizde hissediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu programda, öğrencilerce halk oyunları sahnelendi. Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda itaat eğitimi alan köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi. Program, geçit töreniyle sona erdi. - Kırşehir Kırşehir Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanlığı adına Albay Erdoğan Dur ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Demiryürek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Mehter takımı, halk oyunu ekipleri, Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliği ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bandosunun gösteri sunduğu törende, öğrenciler şiir okudu. Program, geçit töreniyle sona erdi. - Sivas Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunu ekibi gösteri sundu.