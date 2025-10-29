Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları

        Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İç Anadolu'da Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri, Niğde, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kayseri'de kutlamalar kapsamında Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Çiçek, Kottaş ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamlayarak halkın bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Çiçek, Türk milletinin tarihinde utanacağı hiçbir olay olmadığını, onurla ve gururla dimdik durduğunu ifade etti.

        Konuşmasının ardından Çiçek'e, Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan ekibin açtığı Türk bayrağı teslim edildi. Çiçek, öperek bayrağı teslim aldı.

        Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan "Cumhuriyet Ruhu" adlı folklor gösterisi sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müzik dinletisinin sunulduğu törende, bando dinletisi ve karate gösterisi gerçekleştirildi.

        Renkli görüntülere sahne olan geçit töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Timi helikopterle gösteri yaptı.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, çocuklar da ellerinde Türk bayraklarıyla bayram coşkusuna ortak oldu.

        - Niğde

        Niğde'deki törenler, Vali Cahit Çelik'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Niğde 5 Şubat Şehir Stadı'nda devam eden törende, Vali Çelik, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir halkın bayramını kutladı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in bağımsızlığından asla taviz vermeyen Türk milletinin, azim, iman ve kararlılıkla ortaya koyduğu en büyük eser olduğunu söyledi.

        Konuşmanın ardından Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.

        Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki tören, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal'ın halkı selamlamasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

        Vali Makas, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Öğrencilerin şiir okuduğu ve drama gösterisi sunduğu törende, yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

        Protokol üyeleri, şehit ve gazi dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Nevşehir

        Nevşehir'deki tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlendi.

        Törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Albay Nedim Bildik ile Belediye Başkan Vekili Ayşe Arı, halkın bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Fidan, Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümünün onurunu yaşadıklarını belirterek, "Şan ve şeref destanlarıyla dolu köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla geleceğe birlikte yürümenin engin mutluluğunu yüreklerimizde hissediyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu programda, öğrencilerce halk oyunları sahnelendi.

        Şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda itaat eğitimi alan köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Kırşehir

        Kırşehir Valiliğinde düzenlenen kabul töreninin ardından Cacabey Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanlığı adına Albay Erdoğan Dur ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların bayramını kutladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Vali Demiryürek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Mehter takımı, halk oyunu ekipleri, Kırşehir Asayiş Komando Bölük Komutanlığı Jandarma Merasim Birliği ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi bandosunun gösteri sunduğu törende, öğrenciler şiir okudu.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Sivas

        Sivas'taki kutlamalar, Vali Yılmaz Şimşek'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin ile Belediye Başkanı Adem Uzun, vatandaşların ve protokolün bayramını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        İlköğretim okulları arasında düzenlenen kompozisyon, resim, şiir ve okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

        İl protokolü ve vatandaşların katıldığı program, geçit töreniyle sona erdi.

        - Yozgat

        Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutan Vekili Hava Mühendis Albay Hasan Şimşek, katılımcıların bayramını kutladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Vali Özkan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

        Törende, öğrenciler şiir okudu, komandolar gösteri sundu. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Vali Özkan’a bayrak verdi.

        Halk oyunları ekiplerinin gösterisinin ardından program geçit töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Komandolardan 29 Ekim'e özel 'üzüm salkımı' gösterisi
        Komandolardan 29 Ekim'e özel 'üzüm salkımı' gösterisi
        AK Parti Kayseri Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, 3 ilçeye ziyarette...
        AK Parti Kayseri Milletvekili Akar ve Başkan Büyükkılıç, 3 ilçeye ziyarette...
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 55 zanlı yakalandı
        Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 55 zanlı yakalandı
        Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor Kulübü: 1-0
        Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor Kulübü: 1-0
        Ziraat Türkiye Kupası
        Ziraat Türkiye Kupası
        Davutoğlu: Bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım
        Davutoğlu: Bana ihtiyaç olmadığına inanmasam siyaseti bırakırdım