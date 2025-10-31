Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendirdi

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:03 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:03
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendirdi
        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

        OSB Başkanı Yalçın, yazılı açıklamada, Türkiye ihracatının eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 8,7 artarak 29 milyar 479 milyon dolar olduğunu belirtti.

        Kayseri'nin eylül ayı ihracatının ise bir önceki aya oranla yüzde 6,29 oranında artarak 322 milyon 923 bin dolar olarak kaydedildiğine değinen Yalçın, "9 aylık ihracat rakamı 2 milyar 812 milyon 683 bin dolar seviyesinde gerçekleşen Kayseri'nin eylül ayı ithalat rakamı ise 146 milyon 175 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kayseri'nin eylül ayı ithalat rakamı, bir önceki ay ithalat rakamına oranla yüzde 7,25 oranında arttı. Şehrimizin 9 aylık ithalatı 1 milyar 331 milyon 474 bin dolar oldu." ifadesini kullandı.

        Yalçın, ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı tüm ihracatçılara ve sanayicilere teşekkür etti.

        Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ise bu başarının alın teriyle üretim yapan sanayicin ortak emeğinin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

        Dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalara, çalışanlarına ve emeği olan herkese teşekkür edin Gülsoy, şunları kaydetti:

        "İhracat pazarlarımız Almanya, ABD, Irak, Avusturya, İtalya, Romanya, Fransa, Romanya Birleşik Krallık ve Gürcistan'dır. Küresel ekonomideki dalgalanmalara, artan maliyetlere ve jeopolitik belirsizliklere rağmen Türk ihracatı büyümesini sürdürdü. İhracat, Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden biridir. Kayseri olarak biz de bu büyümeye güçlü bir katkı sunuyor, ülkemizin üretim ve ihracat hedeflerine her geçen gün daha fazla destek veriyoruz."

        Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci de mobilya, kablo ve elektrikli ev aletlerinin ihracatta en fazla paya sahip sektörlerin başında geldiğini vurguladı.

        Küresel ekonomide dalgalanmaların devam ettiğine dikkat çeken Büyüksimitci, "Dünya ticaretinde belirsizlikler hala güçlü şekilde hissediliyor. Korumacılık eğilimleri, jeopolitik gelişmeler ve finansman maliyetlerindeki artış, ihracatçılarımızın önünde ciddi engel oluşturuyor. Buna rağmen Kayseri sanayisi, üretim ve dış ticaretteki kararlılığını koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Büyüksimitci, Kayseri'nin üretim gücünü ileriye taşıyan tüm sanayicilere, ihracatçılara ve emek veren çalışanlara teşekkür etti.

