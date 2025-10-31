Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesinden 15 mahalleye 213 milyon liralık yol yatırımı

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kızık ve Yüreğil mahalleleri ile bölgedeki 15 mahallede ulaşım konforunu arttıracak 213 milyon liralık yol yatırımını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:05 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesinden 15 mahalleye 213 milyon liralık yol yatırımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kızık ve Yüreğil mahalleleri ile bölgedeki 15 mahallede ulaşım konforunu arttıracak 213 milyon liralık yol yatırımını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar, Çiçek ve Büyükkılıç, Kocasinan ilçesine bağlı Kızık ve Yüreğil mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Daha sonra Kızık ve Yüreğil mahalleleri arasında devam eden yol yenileme çalışmalarını inceleyen protokol üyeleri, ekibe kolaylıklar diledi.

        Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Akar, hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Çiçek ise otoban konforundaki yolu çok beğendiğini belirtti.

        Büyükkılıç da yol yapmanın yeterli olmadığını, gönüllere sevgi yolları döşemenin önemli olduğun ifade etti.

        Bölgede yıllar önce köy köy gezdiklerini dile getiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise yatırımları görünce gurur duyduklarını kaydetti.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı da altyapısıyla sıcak asfalt olarak imalatını tamamladıkları yol çalışmasında şu ana kadar 46 bin 200 ton asfalt kullanıldığını ve yatırım maliyetinin 103 milyon 950 bin lira olduğunu aktardı.

        Eğim Mahallesi'nden Amarat Mahallesi'ne bağlanan 11 kilometrelik yolda ise sathi kaplama yaptıklarını ve daha sonraki süreçte yolu sıcak asfaltla tamamlayacaklarını anlatan Harmancı, "Bu çalışma için de 55 milyon lira harcama yaptık. Felahiye, Özvatan ilçelerinin yanı sıra bölgedeki 15 kadar mahalleye ulaşımı sağlayan Kızık rampası olarak bilinen yolda da genişletme, eğimleri azaltma gibi çalışmalar yaparak 6 kilometrelik yol kesimi için 50 milyon lira yatırımla 9 bin 200 ton asfalt planlaması yaptık. Bölgede 55 bin 400 ton sıcak asfalt ve sathi kaplama toplam 213 milyon 950 bin liralık yatırımımız var." ifadelerini kullandı.

        Mahalle muhtarları da yapılan hizmetlerden dolayı Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendir...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve oda başkanları ihracat verilerini değerlendir...
        Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Alperen: Hastalık süresinde ailenin önemini anl...
        Lösemiyi yenen 13 yaşındaki Alperen: Hastalık süresinde ailenin önemini anl...
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi
        Sağlıklı hayat merkezleri hastanelerin yükünü hafifletmek için çalışıyor
        Sağlıklı hayat merkezleri hastanelerin yükünü hafifletmek için çalışıyor
        Kayseri'de bit pazarı kurulan alanın altında antik hipodrom olduğu belirlen...
        Kayseri'de bit pazarı kurulan alanın altında antik hipodrom olduğu belirlen...