Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni denetledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 12:38 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç, yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi'ni denetledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yapımı devam eden Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi’ni denetledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Altınoluk Sosyal Yaşam Merkezi’ni inceledi.

        Merkezde, kütüphane, spor salonları ve yüzme havuzları yer alacak.

        Başkan Büyükkılıç, merkezin kısa sürede hizmete açılacağını belirtti. Projenin tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Spor AŞ'mizin yapacağı hizmetlerle ilgili hem hanımefendiler hem de beyefendiler için havuzlarımız, fitness merkezlerimiz, eğitimi önemseyen bir yaklaşım içerisinde kültür ve sosyal hizmetler birimimizin yapmış olduğu kütüphanemiz bulunacak. 400 büyükler, 100 çocuklar için olmak üzere 500 kişinin rahatlıkla yararlanacağı kütüphanemizde mevcut internet ortamının yanı sıra 10 bin kitabımız söz konusu olacak. Bölgemizin gençlerine, geleceğe yatırım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Amca ile yeğeni çalışıyordu... Beton faciası!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Yılın en parlak ve en büyük Dolunay'ı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı

        Benzer Haberler

        İlçenin tek demir ustası, dede mesleğini 52 yıldır sürdürüyor
        İlçenin tek demir ustası, dede mesleğini 52 yıldır sürdürüyor
        Kayseri'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 9 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı
        Zecorner Kayserispor 13 maç sonra kazandı
        Zecorner Kayserispor 13 maç sonra kazandı
        Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Başarılı günler bizi bekliy...
        Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Başarılı günler bizi bekliy...