Mimar Sinan Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi
Kayseri'de Mimar Sinan Evi'nin kullanım protokolü imzalandı.
Kayseri'de Mimar Sinan Evi’nin kullanım protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, düzenlenen programda kullanım protokolüne imza attı.
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Ağırnas Mahallesi’ndeki Mimar Sinan Evi, 20 yıllığına bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi.
Bakanlık, protokol kapsamında restorasyonunu üstlendiği yapıyı Mimar Sinan'ın evi olarak düzenleyecek ve ziyarete açmaya devam edecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.