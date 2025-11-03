Okandan, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Habertürk
        AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, partisinin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:10 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:10
        Okandan, mesajında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

        Birlik ve hizmet vurgusu yapan Okandan, şunları kaydetti:

        "Kutlu davamızın 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara gelişinin 23. yılını büyük bir onur ve gururla kutluyoruz. 3 Kasım, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. O gün, millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasi, kalkınma ve güçlü Türkiye yolunda yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Geride bıraktığımız 23 yılda, ekonomiden altyapıya; demokrasiden dış politikaya kadar pek çok alanda milletimizin desteği ve teveccühüyle önemli adımlar attık. 'Her şey Türkiye için' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemiz ve şehrimiz için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam."

