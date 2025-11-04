Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:32
        Başkan Büyükkılıç, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, santrali ziyaret ederek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Saha Koordinatörü Taha Aslan'dan santralin güncel durumu, işletme süreçleri ve enerji üretim kapasitesi hakkında bilgiler aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, santralin Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

        Projenin ülke enerji politikaları açısından taşıdığı stratejik önemden bahseden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Tüm bu vizyoner projelerin mimarı, ülkemizi her alanda güçlendiren liderliğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Onun kararlı duruşu ve güçlü liderliğiyle, Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlık hedefi adım adım gerçeğe dönüşüyor."

        Ziyarette Büyükkılıç’a Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

