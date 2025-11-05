Kayseri'de midesinde 500 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
Kayseri'de midesinde kapsül şeklinde 500 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda A.R. (27) gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen kadın şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.
50 kapsül içerisine gizlenmiş 500 gram uyuşturucu, yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
