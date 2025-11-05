Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de midesinde 500 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

        Kayseri'de midesinde kapsül şeklinde 500 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:23 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:23
        Kayseri'de midesinde 500 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
        Kayseri'de midesinde kapsül şeklinde 500 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kuryelere yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda A.R. (27) gözaltına alındı. Hastaneye sevk edilen kadın şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde, midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

        50 kapsül içerisine gizlenmiş 500 gram uyuşturucu, yapılan tıbbi müdahaleyle çıkarıldı.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

