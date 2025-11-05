Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesinin sonbahar temizliği sürüyor

        Melikgazi Belediyesi 58 mahallede başlattığı sonbahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:09 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Belediyesinin sonbahar temizliği sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi 58 mahallede başlattığı sonbahar temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anbar Mahallesi'ndeki çalışanları ziyaret etti.

        Mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyen Palancıoğlu, vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşaması için 58 mahallede 365 gün temizlik yaptıklarını, çalışmaları mahalle muhtarlarıyla koordineli olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Ekiplerin bir yandan tankerlerle sokakları yıkayıp çöpleri topladıklarını, bir yandan da yolları süpürüp kurumuş otları temizlediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Geri dönüşüm atıkları da toplanmış oluyor. Günde yaklaşık 700 kilometre yol süpürüyoruz. Toplamda 60 civarı aracımızla Melikgazi'ye hizmet veriyoruz. Sonbahar temizliği kapsamında 15 mahallemizde 20'ncisini düzenlediğimiz toplu temizlik çalışmasını yapıyoruz. Anbar Mahallemizde Ağaç İşleri, Demirciler Sitesi gibi bölgelerde 100 kişilik temizlik personelimiz ile genel temizlik çalışması yapılacak. Belediyenin dörtte bir bütçesi temizliğe harcanıyor. Esnaf ve vatandaşlarımızdan ricada bulunmak istiyoruz. Lütfen çevre temizliğine dikkat edelim, çöpleri dışarı değil, çöp konteynerlerine atalım. İnşallah Melikgazimizi hep birlikte daha da güzelleştirelim. Herkesin çevre ve doğa temizliğine özen göstermesi lazım. Biz Melikgazi olarak tüm personelimiz ile ilçemizin daha temiz olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Kayseri İli Turizm Master Planı son kez değerlendirildi
        Kayseri İli Turizm Master Planı son kez değerlendirildi
        Erciyes Üniversitesi akademik performansta çeşitli dereceler elde etti
        Erciyes Üniversitesi akademik performansta çeşitli dereceler elde etti
        Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Buğlem Berra öldü (2)
        Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Buğlem Berra öldü (2)
        Başkan Büyükkılıç kahvaltıda belediye çalışanlarıyla buluştu
        Başkan Büyükkılıç kahvaltıda belediye çalışanlarıyla buluştu
        Kayseri'de fosillerin sergileneceği müzenin yapımı devam ediyor
        Kayseri'de fosillerin sergileneceği müzenin yapımı devam ediyor
        Kanseri erken teşhisle yenen 65 yaşındaki kişi yıllarca sigara içtiği için...
        Kanseri erken teşhisle yenen 65 yaşındaki kişi yıllarca sigara içtiği için...