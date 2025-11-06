Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri protokolünden organ bağışı çağrısı

        Kayseri'de protokol üyeleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hazırladıkları videolar ile vatandaşları organ bağışına davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:57 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri protokolünden organ bağışı çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de protokol üyeleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hazırladıkları videolar ile vatandaşları organ bağışına davet etti.

        İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan videoda, Vali Gökmen Çiçek, Türk milletinin sevinçte de kederde de birbirine kenetlendiğini, zor zamanlarda birbirine el uzattığını belirtti.

        Çiçek, organ bağışının dayanışmanın, paylaşmanın en anlamlı hali olduğunu kaydetti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bağışlanan her organın kurtarılan bir can olduğunu söyledi.

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, organ nakli için sırada bekleyen hastalara dikkati çekti.

        Organlarını bağışladığını bildiren Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, "Organlarımız toprak olmasın, hayat olsun" ifadesini kullandı.

        Kayseri Müftüsü Durmuş Ayvaz, İslam dininde bir insanı kurtarmanın tüm insanlığı kurtarmak anlamına geldiğini, organ bağışı bekleyenlere yapılacak yardımların candan cana bir sadaka anlamına geldiğini dile getirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, insanların hayatına dokunmanın, bir insana umut olmanın verilebilecek en anlamlı ders olduğunu vurguladı.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da Türkiye'de 30 bin hastanın organ bağışı beklediği ve bir kısım hastanın bu süreçte hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

        Türkiye'nin doku ve organ nakilleriyle dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Erşan, "Yeni düzenlemeyle sağlık kuruluşlarına gitmeden, e-devlet üzerinden kolaylıkla organ bağışında bulunabilirsiniz. Organlarınız toprak olmasın, umut olsun, can olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Okan Buruk: İlk 8'i hayal ediyoruz!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Rekorların adamı Victor Osimhen!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Gaziantep'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

        Benzer Haberler

        Kasım Dolunayı Kapadokya'nın giriş kapısında görsel şölen sundu
        Kasım Dolunayı Kapadokya'nın giriş kapısında görsel şölen sundu
        Melikgazi Belediyesinin sonbahar temizliği sürüyor
        Melikgazi Belediyesinin sonbahar temizliği sürüyor
        Kayseri İli Turizm Master Planı son kez değerlendirildi
        Kayseri İli Turizm Master Planı son kez değerlendirildi
        Erciyes Üniversitesi akademik performansta çeşitli dereceler elde etti
        Erciyes Üniversitesi akademik performansta çeşitli dereceler elde etti
        Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Buğlem Berra öldü (2)
        Otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Buğlem Berra öldü (2)
        Başkan Büyükkılıç kahvaltıda belediye çalışanlarıyla buluştu
        Başkan Büyükkılıç kahvaltıda belediye çalışanlarıyla buluştu