Kayseri'de "Şehit Murat Akpınar-7 Uygulaması"nda 45 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Kontrollerde alkollü araç kullanan 49, ehliyetsiz araç kullanan 132, yüksek sesle müzik dinleyen 117 ve aracında abartı egzoz kullanan 10 sürücüye işlem yapıldı ve 85 araç trafikten menedildi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirilen uygulamada, 45 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulamada, 24 bin 663 kişi ve 8 bin 828 araç sorgusu yapıldı, park, bağ evi ve umuma açık alanlar kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 618 personelin katılımıyla 67 noktada, "Şehit Murat Akpınar-7 Uygulaması" yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.