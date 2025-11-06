Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tapu ve Kadastro 11. Bölge Müdürlüğü ile cezaevi arasında devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:51
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal Kavşağı projesi öncesinde alternatif güzergah oluşturma çalışmaları kapsamında devam eden yol yapım çalışmasını inceleyen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kent genelinde yürütülen altyapı ve ulaşım yatırımlarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

        Büyükkılıç, Kayseri'de trafik akışının rahatlamasını, şehir içi ulaşımın konfor ve güvenliğinin arttırılmasını hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Tapu Kadastro Müdürlüğümüz ile cezaevi arasındaki kısmı ıslah ederek o bölgede yolumuzu düzenlemek suretiyle bir bakıma da Kartal Kavşağımızın alternatif yollarını açmış oluyoruz kapanma sürecinde bir mağduriyet oluşmaması için. Talas tarafından gelenlerin şehrimizin içerisine girerken buralardan geçmeleri, yine Talas tarafından gelen vatandaşlarımızın üniversitemizin önünden yeni açmış olduğumuz ana arterimiz Davud-el Kayseri ismini verdiğimiz arterden 29 Ekim Kavşağı'ndan geçmek suretiyle organize sanayiye gitmeleri sağlanmış olacak."

