Talas'ın 7/24 Kütüphanesi 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı

Kayseri'de Talas'ın 7/24 Kütüphanesi, 5 yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nden 5 yılda, 1 milyondan fazla kişi yararlandı.

4 bin 650 kitap ve 8 bin süreli yayının bulunduğu kütüphane, farklı seviyedeki öğrenciler ile araştırma yürüten bilim insanlarının uğrak yeri oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçedeki kütüphane yatırımlarının gençlere ve araştırmacılara önemli bir destek olduğunu belirtti.

Çalışmalara her alanda devam ettiklerini aktaran Yalçın, "Kütüphanelerimiz bilgiye ulaşmanın, nezih bir ortamda çalışmanın ve araştırma yapmanın en güvenilir ve en kolay adresi. Özellikle gençlerimizin ders çalışırken, araştırma yaparken huzurlu ve güvenli bir ortam bulması bizim için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.