Kayseri Bilim Merkezi ara tatilde öğrencileri bilimle buluşturacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilim Merkezi, ara tatilde öğrencileri bilim dolu etkinliklerle buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-16 Kasım arasındaki ara tatili fırsat bilen Bilim Merkezi, öğrencileri tatil de yalnız bırakmıyor, nitelikli ve keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyor.

Bilim Merkezi, 6 gün boyunca farklı yaş gruplarına hitap eden 24 bilimsel atölye gerçekleştirecek.

Astronomiden robotik kodlamaya, doğa bilimlerinden tasarım ve mühendisliğe kadar pek çok alanda merak uyandıran içerikler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde öğrencilerle buluşacak.

Etkinliklerin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve her atölye için önceden kayıt alınacak.