Kayseri'ye 111 milyon liralık 4 üretim tesisi yapılacak

Kayseri Şeker'in iştirak kuruluş Pankent AŞ tarafından Bünyan ilçesine 111 milyon liralık 4 üretim tesisi yapılacak.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 4 bin 736 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek tesisler için temel atma töreni düzenlendi.

Big-bag çuval, balya streç, malç, polietilen iç torba ve iş elbisesi üretimi yapacak tesislerinden oluşacak yatırımla Kayseri Şeker, ilçeye Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi tesisini kazandırmış olacak.

Temel atma töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker olarak ilçeye yüzyılın yatırımını kazandıracak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yatırımın tarihi bir değere sahip olduğunu dile getiren Akay, "Yaklaşık 100 kişilik istihdam oluşturacak ve 111 milyon lirayı aşan yatırımımız 4 ayrı üretim tesisinden oluşuyor. Big-bag Üretim Tesisi yıllık 450 bin kapasite, balya streç ve malç üretim tesisi yıllık 2 bin 400 ton kapasite, polietilen iç torba üretim tesisi yıllık 2 bin 550 ton kapasite ve iş elbisesi üretim tesisi yıllık 450 bin parça kapasiteyle üretim yapacak." ifadesini kullandı.