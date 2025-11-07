Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'ye 111 milyon liralık 4 üretim tesisi yapılacak

        Kayseri Şeker'in iştirak kuruluş Pankent AŞ tarafından Bünyan ilçesine 111 milyon liralık 4 üretim tesisi yapılacak.

        Giriş: 07.11.2025 - 18:57 Güncelleme: 07.11.2025 - 18:57
        Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 4 bin 736 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek tesisler için temel atma töreni düzenlendi.

        Big-bag çuval, balya streç, malç, polietilen iç torba ve iş elbisesi üretimi yapacak tesislerinden oluşacak yatırımla Kayseri Şeker, ilçeye Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi tesisini kazandırmış olacak.

        Temel atma töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker olarak ilçeye yüzyılın yatırımını kazandıracak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Yatırımın tarihi bir değere sahip olduğunu dile getiren Akay, "Yaklaşık 100 kişilik istihdam oluşturacak ve 111 milyon lirayı aşan yatırımımız 4 ayrı üretim tesisinden oluşuyor. Big-bag Üretim Tesisi yıllık 450 bin kapasite, balya streç ve malç üretim tesisi yıllık 2 bin 400 ton kapasite, polietilen iç torba üretim tesisi yıllık 2 bin 550 ton kapasite ve iş elbisesi üretim tesisi yıllık 450 bin parça kapasiteyle üretim yapacak." ifadesini kullandı.

        Akay, temeli atılan tesislerin gelecek yıl eylülde tamamlanacağını bildirdi.

        Bugünkü hariç, son 1,5 yılda 1 milyar 28 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerine değinen Akay, "Tesislerin bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Yatırım sürecimize katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Selahattin Metin'e teşekkür ediyorum. Tesislerimiz Bünyan'a hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Bünyan Belediye Başkanı Metin ise ilçeye kazandırılacak tesislerin Cumhuriyet tarihinden bu yana Bünyan'a yapılan en büyük yatırım olduğunu bildirdi.

        Metin, desteklerinden dolayı Kayseri Şeker ailesine teşekkür etti.

        Törene, Bünyan Kaymakamı Yücel Erdem, İŞ-KUR İl Müdürü Ayşe Ak, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

