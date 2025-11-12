Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 02:07 Güncelleme: 12.11.2025 - 02:07
        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Tablakaya Mahallesi Derevenk Viyadüğü yakınlarındaki toprak yola bir otomobilin girdiğini gören polis ekipleri, bir süre sonra araç geri dönmeyince bölgede devriye attı.

        Bu sırada otomobilin yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmada, kullanılamaz hale gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobildeki sürücü A.M.Y'nin (30) cansız bedenine ulaşıldı.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan A.M.Y'nin cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

