Kayseri'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Yapılan çalışmada, kullanılamaz hale gelen ve plakası öğrenilemeyen otomobildeki sürücü A.M.Y'nin (30) cansız bedenine ulaşıldı.

Bu sırada otomobilin yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Tablakaya Mahallesi Derevenk Viyadüğü yakınlarındaki toprak yola bir otomobilin girdiğini gören polis ekipleri, bir süre sonra araç geri dönmeyince bölgede devriye attı.

