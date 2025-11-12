Belediye başkanlarından düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, şehit olan kahraman askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Şehitler arasında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli askerlerin de bulunduğu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun, yüreğimiz yanıyor. Askerlerimiz, ülkemizin güvenliği ve huzuru için canlarını feda etti. Kahramanlarımıza minnettarız. Bu acıyı hep birlikte yüreğimizde hissediyoruz. Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet, milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vatan için canını feda eden kahramanlarımızın emanetine sahip çıkmak, bizlerin en kutsal görevidir. Şehitlerimizin aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız."

Çolakbayrakdar ise şehit askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.