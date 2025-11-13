Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Muhtar Bilgi Sistemi'ni ilçelerde tanıttı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Muhtar Bilgi Sistemi'ni (MUBİS) 12 ilçede düzenlediği toplantılarla tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:09 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:09
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Muhtar Bilgi Sistemi'ni ilçelerde tanıttı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Muhtar Bilgi Sistemi'ni (MUBİS) 12 ilçede düzenlediği toplantılarla tanıttı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı görevlileri, muhtarlarla iletişimi güçlendirmek ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen sistemi, ziyaret ettikleri 12 ilçede muhataplarına tanıttı.

        Her ilçede muhtarlarla birebir görüşmeler gerçekleştirilirken, sistemin işleyişi de uygulamalı olarak anlatıldı.

        Tanıtım çalışmaları kapsamında, MUBİS'in kısa yolu muhtarların cep telefonlarına eklendi.

        MUBİS'in muhtarlar ve belediye birimleri arasındaki iletişimde köprü işlevi göreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

