Büyükşehir Belediyesi, Sarız'da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni yeniledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesindeki Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'nin tamir ve tadilatını yaparak ilçe sakinlerinin kullanımına sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taziye ve kültür evinin bakım onarım işlemleri kısa süre içinde tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla burada ekiplerimizle hizmet vermek için bulunduk. Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi’nin bakım ve tadilatını 1 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına sunduk. Muhtarımız ve başkanımıza teşekkür ediyorum, Veli Altınkaya’yı rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeşilkent Mahalle Muhtarı Kerim Bozdoğan ise desteklerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.